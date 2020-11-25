  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı
Aktüel

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:08:00 -
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, yapılan asayiş uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yaralama", "şantaj", "konut ihlali" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Almanya'da deprem! Merkel neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Almanya'da deprem! Merkel neye uğradığını şaşırdı

Koronavirüs tedbirlerine tepki gösteren bir Alman vatandaşı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisine girmeye çalıştı.
Kukla BAE’den 13 ülke için beklenmedik karar! Ajanslar geçti, Türkiye de var
Dünya

Kukla BAE’den 13 ülke için beklenmedik karar! Ajanslar geçti, Türkiye de var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay