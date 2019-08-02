Mardin'de çatışma! Şehit ve yaralı askerlerimiz var Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz de yaralandı.

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber aileye verildi Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.