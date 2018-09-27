THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi başvurdu

Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol için il genelinde çalıştırılacak bin kişi için kura çekimi yapıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:08
Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi başvurdu

Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında İŞKUR ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol nedeni ile Mardin genelinde okullarda çalıştırılmak üzere 650 temizlik görevlisi ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere de 349 güvenlik personeli alımı için kura çekimi yapıldı.

650 kişilik temizlik alım işine yaklaşık 10 bin 210 kişi başvuru yaparken, güvenlik alımı için de bin 198 kişi başvuru yapmıştı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:08
  1. Mardin
  2. mardin
  3. iş başvurusu
  4. İŞKUR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de valilik açıkladı! Süre uzatılıyor
    1. Bingöl'de valilik açıkladı! Süre..
    2. Takibe alınan zehir taciri enselendi
    3. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur,..
    4. Barcelona'dan dikkat çeken karar!..
    5. Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren kaza
    6. Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore..
    7. İki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı
    8. “Yanlış din algısı zamanla terör..
    9. “Dini istismar eden şahıs, grup ve..
    10. FETÖ'cü Enes Kanter'den yeni ihanet!..
    11. Evgör mobilyadan evleneceklere müjde
    12. Real Madrid, Sevilla fırtınasına..
    13. Yıldız oyuncudan UEFA'ya tepki!..
    14. Otobüslere 'karakutu' takılacak
    15. Galatasaray Kulübünden rakip..
    16. UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık,..
    17. Altının kilogramı 232 bin 400 liraya..
    18. Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi..
    19. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    20. Ayrılmak isteyen kız arkadaşını..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri