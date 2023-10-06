  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Biz istemedik onlar verdi’ Babacan'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Abdullah Gül’den flaş açıklama! Son bir şans istedi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

"Türk gemisi mayına çarptı" iddialarına açıklama!

Kötü haber geldi! Türklerin satın aldığı Fransız devi iflas ile karşı karşıya

6 Ekim nedir? 6 Ekim'de ne olmuş ne yaşanmış?

Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Sivas’ta böylesi görülmedi! ‘Hızlı trene gerek yok' diye Temel bey buna ne diyecek?

Bu festivale 1 milyon turist bekleniyor: Festival için kurumuş nehre su verildi

Azerbaycan’dan Macron’a tokat gibi cevap! Bu açık bir ikiyüzlülük örneğidir

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırırken iki noktada sıcak gelişme! Çok büyük bir sürpriz yaşanabilir
Yerel Mardin’de 8 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Yerel

Mardin’de 8 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:32:00 -
Mardin’de 8 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan 8 kırsal bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan 8 kırsal bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin ve Bahminin Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde, 06 Ekim 2023 (Dahil)-20 Ekim 2023 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşların bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." denildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23