Mardin’de 8 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan 8 kırsal bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Şekrin ve Bahminin Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerde, 06 Ekim 2023 (Dahil)-20 Ekim 2023 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşların bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." denildi. (İLKHA)