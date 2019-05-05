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Mardin’de 8 bin yıllık gelenek: “Bilali Şenlikleri”

Mardin’de 8 bin yıllık geleneği yeniden günümüze taşıyan Mardin Müze Müdürlüğü, Alımlı Mahallesi’nde Bilali Şenlikleri’ni gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2019 Pazar 17:59
Mardin’de 8 bin yıllık gelenek: “Bilali Şenlikleri”

Mardin’de 8 bin yıllık geleneği yeniden günümüze taşıyan Mardin Müze Müdürlüğü, Alımlı Mahallesi’nde Bilali Şenlikleri’ni gerçekleştirdi.


Mezopotamya’da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, Mardin’de 4. kez kutlandı. Artuklu ilçesine bağlı eski adı ’Bilali’ olan Alımlı köyünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bilali Şenlikleri’nde vatandaşlar hem piknik yaptı hem de hasat döneminin bereketli olması için dualar etti.


Mardin Valiliği, Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Müze Müdürü Nihat Erdoğan, İl Kültür Turizm Müdürü Alladdin Aydın, Mardinli vatandaşlar ve turistler yoğun katılım sağladı. Tarihi evlerin arasında çocuklar gökyüzünü uçurtmalar ile şenlendirdiği şenlikte hasat döneminin bereketli olması için dualar edildi. Bereket için okunan duaların ardından yöresel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe konser vererek metrelerce uzunlukta halaylar çekildi. Yöresel kıyafetler ile şenliğe renk katan kadınlar yöresel yemeklerle sofraları süsledi.


Şenlikte konuşan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bu tür şenliklerin olmasının Mardin’de güven ve huzurun olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.


Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da, bahar ve bereket bayramı olarak nitelendirilen Bilali Şenlikleri’nin 4’üncüsünü düzenlediklerini ifade ederek, "Şenlik binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer almakta. 4 senedir kaybolmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirası canlandırmaya çalışıyoruz. Bu şenlik her geçen yıl daha da coşkulu bir şekilde kutlanıyor” dedi.


Konuşmaların ardından dualar edilerek halaylar çekildi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 17:59
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