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Ekonomi Mardin’de 530 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor
Ekonomi

Mardin’de 530 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mardin’in Derik ilçesinde yapımı devam eden Mardin Depolaması Birinci Kısım inşaatı işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:17:00 -
Mardin’de 530 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor

Yıldız, “Mardin depolaması işi kapsamında toplamda 834 bin 380 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, iş iki kısma ayrılmıştır. Birinci Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam ederken, sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda yaklaşık 530 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak” dedi. Yıldız, Mardin Depolaması inşaatının tamamlanması sayesinde bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 373 milyon 120 bin lira gelir artışı sağlanması hedefl endiğini ifade etti.

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