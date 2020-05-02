Mardin’de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu
Mardin Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.
Mardin Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.
Mardin Devlet Hastanesinde 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 3 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastaneden ayrılan hastaların evde 14 gün boyunca karantina altında kalacağı belirtildi.