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Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:21
Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.


Vali Yaman, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve protokol üyeleri ile birlikte asker ve polislerin bayramlarını kutladı.


Vali Yaman ilk olarak İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik ile bayramlaşırken beraberindeki heyet ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin kurban bayramını kutladı.


Bölgede huzurlu bir bayram geçirildiğini kaydeden Vali Yaman, hükumetin kararlı tutumu, alınan tedbirler ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlanması ile güzel bir bayram geçirildiğine dikkat çekti. Vali Yaman, bayramın huzur içinde geçmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, huzurun devamı için bölgede güvenlik güçlerinin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydetti.


Vali yaman törene katılan asker ve polislerin çocuklarına da hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:21
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