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Aktüel

Mardin Valisi Demirtaş AA Bölge Müdürlerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:14:37 -
Mardin Valisi Demirtaş AA Bölge Müdürlerini kabul etti

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ve AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Gültekin ve Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Demitaş'a bilgi verdi, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Gültekin, Demitaş'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

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