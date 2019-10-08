Mardin merkezli 6 ilde FETÖ’ye ağır darbe!
Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.08 Ekim 2019 Salı 10:52
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. ile S.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 4 Ekim'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.
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