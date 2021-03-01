Mardin Kızıltepe ve Midyat’ta öğretmen lojmanları yaptırılacaktır
Valilik (YİKOB-MAAS için) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı, Kızıltepe Arıklı (1 Kısım), Kızıltepe İpek (2 Kısım), Midyat Barıştepe (3 Kısım), Midyat Acırlı (4 Kısım), Midyat Sarıköy (5 Kısım), Öğretmen Lojmanları Yapım İşini (5 KISIMLI) açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5 ADET BETONARME ÖĞRETMEN LOJMANI YAPIM İŞİ Kızıltepe Arıklı (1. Kısım), Kızıltepe İpek (2. Kısım), Midyat Barıştepe (3. Kısım), Midyat Acırlı (4. Kısım), Midyat Sarıköy (5. Kısım), Öğretmen Lojmanları Yapım İşi (5 KISIMLI)120 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
İhale, 13 Mart Mah. Karanfil Sok. No.1 Artuklu/MARDİN-YİKOB HİZMET BİNASI’nda 25.03.2021 tarih ve saat 14:00 gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ