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Aktüel

Mardin kısıtlamanın son gününde de sessizliğini korudu

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de Mardin sessizliğini korudu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:09:11 -
Mardin kısıtlamanın son gününde de sessizliğini korudu

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de Mardin sessizliğini korudu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramının arifesinden itibaren 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Mardin’de sokaklar ve caddeler Ramazan Bayramı ile kısıtlamanın son gününde de boş kaldı. Polis ve bekçi ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda denetim ve devriyelerini gerçekleştirirken, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini sorguladı. Kentin işlek noktalarından Vali Ozan Caddesi, tarihi Mardin sokakları gibi noktalar sessizliğe büründü.


Her bayram çocukların seslerinin yankılandığı sokaklar ve caddeler boş kalırken, hayalet kente dönen Mardin’de kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların sokaklarda olduğu görüldü.

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