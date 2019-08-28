0553 313 94 23

Mardin hizmet sektöründe en çok yükselen il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre 10 yıllık dönemde Türkiye’de 81 il arasında hizmet sektöründe en çok yükselen il Mardin olarak gerçekleşti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:18
Mardin hizmet sektöründe en çok yükselen il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre 10 yıllık dönemde Türkiye’de 81 il arasında hizmet sektöründe en çok yükselen il Mardin olarak gerçekleşti.


TÜİK, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini il ve bölge bazında 10 yıllık kıyaslamayla açıkladı. 2008-2017 dönemi verilerine göre illerin hizmetler sektörü toplamından aldığı paylara göre sıralaması yapıldı. İl bazında 10 yılda GSYH’den aldığı pay açısından Mardin hizmet sektöründe en çok yükselen şehir oldu. 2008 yılında Mardin’in hizmetler sektöründe aldığı pay yüzde 0,44 ile 39. sırada iken, 2017 yılında yüzde 0,54 pay ile 28. sıraya çıkarak 11 sıra yükseldi. Hizmetler sektöründe birincilik hem 2008 yılında yüzde 34,26 ile hem de 2017 yılında yüzde 35,94 pay ile 81 il arasında İstanbul ilk sırada yerini aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya Stromboli Yanardağı'nda patlama
    1. İtalya Stromboli Yanardağı'nda patlama
    2. Yusuf Kavaklı'dan Ehl-i Sünnet..
    3. Alanya’dan Bulgaristan’a ilk kez..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. 21 yaşına kadar suya girmedi, 1,5..
    6. Vali Bilmez Başkanlığında eğitim..
    7. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları
    8. Çorum Belediyesi’nden açık hava sinema..
    9. Sprint İzmir Rallisinde prim müjdesi
    10. Kahraman Gazi baba ocağına geldi
    11. Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt..
    12. Türkiye’nin ilk yerli ve milli..
    13. ÇATOD’dan Murat’a ziyaret
    14. Kadınlara silah zoru ile fuhuş..
    15. Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı
    16. Balıkesir Valisi Yazıcı’dan 30 Ağustos..
    17. Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret
    18. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    19. Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu..
    20. Tarihi Türkeli panayırı başlıyor
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’