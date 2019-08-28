Mardin hizmet sektöründe en çok yükselen il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre 10 yıllık dönemde Türkiye’de 81 il arasında hizmet sektöründe en çok yükselen il Mardin olarak gerçekleşti.

TÜİK, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini il ve bölge bazında 10 yıllık kıyaslamayla açıkladı. 2008-2017 dönemi verilerine göre illerin hizmetler sektörü toplamından aldığı paylara göre sıralaması yapıldı. İl bazında 10 yılda GSYH’den aldığı pay açısından Mardin hizmet sektöründe en çok yükselen şehir oldu. 2008 yılında Mardin’in hizmetler sektöründe aldığı pay yüzde 0,44 ile 39. sırada iken, 2017 yılında yüzde 0,54 pay ile 28. sıraya çıkarak 11 sıra yükseldi. Hizmetler sektöründe birincilik hem 2008 yılında yüzde 34,26 ile hem de 2017 yılında yüzde 35,94 pay ile 81 il arasında İstanbul ilk sırada yerini aldı.