Mardin Emniyet amiri Hakan Çetinkaya kimdir? Mardin Emniyet müdürü Hakan Çetinkaya nerelidir?

Hakan Çetinkaya, 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Malatya PMYO Müdürlüğü kadrolarında muhtelif rütbelerde görev yaptı. Değişik tarihlerde Ülkemizi ve teşkilatımızı temsilen iki buçuk yıl yurtdışında görev yapan Hakan Çetinkaya 05.03.2015 tarih ve 2015/217 sayılı karaname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.