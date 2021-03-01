Mardin Derik’te öğretmen lojmanı yaptırılacak
Valilik (YİKOB-MAAS için) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı, Mardin ili Derik İçesi Subaşı ve Pirinçli Öğretmen Lojmanı Yapım İşini açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mardin ili Derik İçesi Subaşı ve Pirinçli Mahallelerinde tek katlı betonarme yapıda Öğretmen Lojmanı Yapım İşi (2 Kısımlı) 120 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası’nda 16.03.2021 tarih ve saat 14:00’de gerçekleştirilecek.
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