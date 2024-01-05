Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "hakim okul bastı" haberlerine ilişkin açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut yaptığı açıklamada, basında yer alan "öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'un yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yerel haber sitelerinde, yazılı ve görsel basında ve sosyal medya hesaplarında "öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mardin İdare Mahkemesinde görev yapmakta olan bir hâkim meslektaşımızın öğretmen eşinin, kendisine hakaret eden öğrenciler hakkında şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmış, yaşanan olay sonrasında şikâyetçinin eşi hâkim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir. Soruşturmada görev alan polis memurları, öğretmen eşinin hâkim olarak görev yaptığından dahi haberdar değillerdir. Olayın yerel basına yansıması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılımızın kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmayacağı, yalnızca yasal mevzuatın uygulanacağı yönündeki sözlü talimatlarına rağmen, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen çocuklarımızın, ısrarlı bir şekilde gözaltına alındıkları ve hâkimin polislerle birlikte okula baskın yaptığı yönündeki tezvirat içeren haberler gerçek dışı, görev yapmakta olan bir hâkim meslektaşımız nezdinde yargıyı itibarsızlaştırma gayretinden öteye geçmeyen, herkesin malumu olan çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Şikâyet hakkı herkesin anayasal hakkıdır ve Cumhuriyet Başsavcılıkları şikâyetleri soruşturmakla görevlidir. Şimdiye kadar yapılan haberlerin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte iken, konunun ısrarlı bir şekilde gündemde tutulması manidardır. Gerçek dışı haberleri yaymak suretiyle kamuoyunda panik ve endişe yaratarak kamu düzenini bozanlar hakkında TCK 217/A maddesine muhalefet suçundan soruşturma yapılacaktır. Hakkında soruşturma yürütülen çocuklar gözaltına alınmadığı gibi, henüz soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından çocuklarımızın ifadelerine dahi başvurulmamıştır. Soruşturma normal seyrinde devam edecek ve mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Adalet mülkün temelidir. Herkes kanunlar önünde eşittir ve kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO