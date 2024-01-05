  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MOSSAD Başkanı’ndan Hakan Fidan’a şok telefon! Ne dediğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Vay vay vay

Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi

‘Eline sağlık' soruşturması için savcılıktaydı! Fatih Altaylı hakkında flaş gelişme! Az önce Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Şimdi oturup ağla bakalım

O ilimizde Türkiye'yi zengin edecek rezerv var! O rezerv için dünya birbirini yemeye başladı

İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor

Rusya Türkiye'yi bıraktı! Hindistan'dan almaya başladı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim, “Dün gece yaptı” diyerek şok gelişmeyi duyurdu

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor
Yerel Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "hakim okul bastı" haberlerine ilişkin açıklama
Yerel

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "hakim okul bastı" haberlerine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-05 15:53:00 -
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "hakim okul bastı" haberlerine ilişkin açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut yaptığı açıklamada, basında yer alan "öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut yaptığı açıklamada, basında yer alan "öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'un yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yerel haber sitelerinde, yazılı ve görsel basında ve sosyal medya hesaplarında "öğretmen eşi olan hâkim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mardin İdare Mahkemesinde görev yapmakta olan bir hâkim meslektaşımızın öğretmen eşinin, kendisine hakaret eden öğrenciler hakkında şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmış, yaşanan olay sonrasında şikâyetçinin eşi hâkim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir. Soruşturmada görev alan polis memurları, öğretmen eşinin hâkim olarak görev yaptığından dahi haberdar değillerdir. Olayın yerel basına yansıması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılımızın kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmayacağı, yalnızca yasal mevzuatın uygulanacağı yönündeki sözlü talimatlarına rağmen, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen çocuklarımızın, ısrarlı bir şekilde gözaltına alındıkları ve hâkimin polislerle birlikte okula baskın yaptığı yönündeki tezvirat içeren haberler gerçek dışı, görev yapmakta olan bir hâkim meslektaşımız nezdinde yargıyı itibarsızlaştırma gayretinden öteye geçmeyen, herkesin malumu olan çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Şikâyet hakkı herkesin anayasal hakkıdır ve Cumhuriyet Başsavcılıkları şikâyetleri soruşturmakla görevlidir. Şimdiye kadar yapılan haberlerin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte iken, konunun ısrarlı bir şekilde gündemde tutulması manidardır. Gerçek dışı haberleri yaymak suretiyle kamuoyunda panik ve endişe yaratarak kamu düzenini bozanlar hakkında TCK 217/A maddesine muhalefet suçundan soruşturma yapılacaktır. Hakkında soruşturma yürütülen çocuklar gözaltına alınmadığı gibi, henüz soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından çocuklarımızın ifadelerine dahi başvurulmamıştır. Soruşturma normal seyrinde devam edecek ve mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Adalet mülkün temelidir. Herkes kanunlar önünde eşittir ve kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İLKHA)

Mardin’de büyük keşif!
Mardin’de büyük keşif!

Kültür - Sanat

Mardin’de büyük keşif!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Helal olsun! Mardinli çift, düğün yapmak yerine Filistin'e bağışta bulundular
Helal olsun! Mardinli çift, düğün yapmak yerine Filistin'e bağışta bulundular

Yerel

Helal olsun! Mardinli çift, düğün yapmak yerine Filistin'e bağışta bulundular

Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor
Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor

Yerel

Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23