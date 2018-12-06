Mardin CHP belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde 16 ilin belediye başkan adaylarını son dakika belirledi. isimleri belirlenen belediye başkan adayları arasında Mardin belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Mardin belediye başkan adayı kim oldu? İşte CHP Mardin belediye başkan adayları...

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Aralık Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 16 ilin belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu.

CHP Mardin Büyükşehir belediye başkan adayı belli kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanan belediye başkan adayları arasında Mardin belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Sarı oldu.

AK Parti Mardin belediye başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman olmuştu.