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Eğitim

Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanları başarı sırası

Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2020, Artuklu Üniversitesi başarı sırası. Artuklu Üniversitesi bölümleri 2 yıllık ve 4 yıllık Artuklu Üniversitesi bölüm puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu üniversiteyi tercih edecek adaylar tarafından merak ediliyor. İşte Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2020 Artuklu Üniversitesi başarı sıralamaları.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:01:00 -
Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanları başarı sırası

Üniversite sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek. 6-14 Ağustos tarihlerinde ise tercihler yapılacak. Birçok öğrenci üniversite taban puanlarını araştırıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte ÖSYM 2020 YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları bilgileri.

Mardin Artuklu Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları

Mardin Artuklu Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları

2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız

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