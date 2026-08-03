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Spor Mardin 1969 Spor’dan orta sahaya takviye!
Spor

Mardin 1969 Spor’dan orta sahaya takviye!

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Mardin 1969 Spor’dan orta sahaya takviye!

Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak’ı 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Adem Eren Kabak’la devam etti. Kırmızı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ın 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, mücadeleci yapısı, karakteri ve potansiyeliyle dikkat çeken Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği belirtilerek, futbolcuya kırmızı-lacivertli forma altında başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak” ifadeleri kullanıldı.

 

Mardin 1969 Spor yönetimi ayrıca, transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve iş birliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine teşekkür ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

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