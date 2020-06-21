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Spor

Marcelo Saracchi’den 3. asist

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 3’e çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:16:32 -
Marcelo Saracchi’den 3. asist

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig’de bu sezonki asist sayısını 3’e çıkardı.


Devre arasında Alman ekibi RB Leipzig takımından Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan sol bek Marcelo Saracchi, hücumda da katkı veriyor. Saracchi, Gaziantep FK müsabakasında Sofiane Feghouli’nin attığı golü hazırlayan isim oldu. 22 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 3. asistini yapmış oldu.


Karşılaşamaya 11’de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.

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