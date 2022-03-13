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Spor Marcao'ya dev talip
Spor

Marcao'ya dev talip

Galatasaray stoperi Marcao'ya Real Betis talip oldu. İspanyol takımın Marcao için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 12:01:00 -
Marcao'ya dev talip

Avrupa Ligi'ndeki 7 maçın 6'sında haftanın takımına seçilen Marcao'nun talipleri artıyor. Son olarak İspanyol ekibi Real Betis, oyuncuyu Barcelona maçında izledi ve transfer listesinin başına yazdı.

Galatasaray , bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik ortaya koyarken, futbolcuları da gözlem altına alınıyor. Bunlardan biri de Marcao...

Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.

İspanyol basını, bu haberi doğrularken; "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı. Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Akşam

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