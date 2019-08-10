Marcao'nun hesabı hacklendi Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun Instagram hesabı hacklenerek Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı yönünde bir paylaşım yapıldı.

Marcao'nun Instagram hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Brezilyalı futbolcunun hesabından paylaşılan gönderide, Galatasaray'la anlaşmazlık yaşadığı ve Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirirken, oyuncunun Instagram hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Marcao birkaç saat sonra yaptığı paylaşımda Instagram hesabını geri aldığını duyurdu.

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