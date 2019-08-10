Marcao'nun hesabı hacklendi
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun Instagram hesabı hacklenerek Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı yönünde bir paylaşım yapıldı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
Marcao'nun Instagram hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Brezilyalı futbolcunun hesabından paylaşılan gönderide, Galatasaray'la anlaşmazlık yaşadığı ve Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi.
Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirirken, oyuncunun Instagram hesabının hacklendiği ortaya çıktı.
Marcao birkaç saat sonra yaptığı paylaşımda Instagram hesabını geri aldığını duyurdu.
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