Marcao, Yılın Balonu'na dönmek üzere!

Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle İspanyol ekibinde forma giyemedi. Bu durum Sevilla taraftarları tarafından tepkiye neden oldu.

Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın Temmuz ayında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği yıldız futbolcu Marcao, henüz takımında forma giymedi. İspanyol taraftarlar da kötü sonuçlar alınca Sambacı yıldızın durumunu sorgulamaya başladı.

Takvim'e göre Sevilla taraftarları, Marcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmaması üzerine kulüp yöneticilerine tehdite varacak sözler sarf etti. Özellikle sosyal medyadan Sevilla Başkanı ve yönetimi hedef gösterildi.

Yeni takımı Sevilla'da sakatlığı nedeniyle 7 resmi maçı kaçıran Marcao, adeta İspanyol ekibini pişman etti. Sakatlığı bir türlü atlatamayan Marcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanya medyasına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek. Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.