Maraton İstanbul'da birinci olmuştu! İran'dan Nilüfer Merdani'ye başörtüsü kınama
İran Spor Bakanlığı, Maraton İstanbul'da paten kategorisinde birinci olup ödül törenine başörtüsüz katılan Nilüfer Merdani'ye ilişkin kınama mesajı yayınladı.
Maraton İstanbul 2022'de, paten kategorisinde birinci olan İranlı sporcu Nilüfer Merdani, madalya törenine başörtüsü takmadan katıldı.
İran Spor Bakanlığı, Merdani'ye ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.
Yarışmaya ülkesinden izin almadan katılmış
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer Merdani'nin İran'ı temsil etmediği, İran Milli Takımı'nda yer almadığı ve patencinin yarışmaya İran'dan izin almadan katıldığı belirtildi.
Merdani, kadınlar paten maratonunda turu 1 saat 25 dakika 20 saniyede tamamlayarak birinci olmuştu.