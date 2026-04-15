Maraş'ta yürekleri ağza getiren kaza! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokuldan yükselen silah sesleri Türkiye'yi yasa boğdu. Masum öğrencilerin ve eğitimcilerin hedef alındığı bu alçak saldırı sonrası devletin zirvesi teyakkuza geçerken, bölgeden gelen acı haberler yürekleri yaktı.

Bakan Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu.

"Durumlarını yakından takip ediyoruz"

Olayın hemen ardından yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildiğini belirten Bakan Memişoğlu, sosyal medya ve basın aracılığıyla yaptığı açıklamada; "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bakanlık bünyesinde kurulan koordinasyon ekibinin anlık bilgi akışı sağladığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VALİ: 4 CAN KAYBIMIZ VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Ünlüer "4 can kaybımız var. 1’i öğretmen 4’ü öğrenci. 20 yaralının 4’ü ağır yaralı ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. Başka bir okulumuza saldırı yok. Sosyal medyada böyle haberler dolaşıyor. Saldırganda o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü.

8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş." dedi.