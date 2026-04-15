Maraş'ta evlat nöbeti acı bekleyişe dönüştü!

Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasını savaş alanına çeviren o karanlık saldırının ardından şehir yasa boğuldu. Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir ortaokul öğrencisinin babasının silahlarıyla gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, hastane morgu önünde acı bekleyişini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda okulun 8’incisi sınıf öğrencisi olduğu belirlenen İ.A.M.’nin babasının silahlarını alarak okula gelip rastgele ateş açmıştı. Olayın ardından 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.

