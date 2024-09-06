Maraş dondurmacısı herkese yaptığını Hakan Fidan’a yapamadı
Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir maraş dondurmacısı karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı görünce direkt dondurmayı uzatması dikkatlerden kaçmadı.
MİT Müsteşarlığı görevinden sonra Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan halkla iç içe görüntüler vermeye devam ediyor.
Türkiye’nin yoğun geçen diplomasi trafiğinden fırsat buldukça vatandaşla temas kurmayı ihmal etmeyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir maraş dondurmacısından etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.
Dondurma alışı sırasında oldukça neşeli gözüken Hakan Fidan’a müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan maraş dondurmacısının şaka yapmaması dikkat çekti.
Milli Gazete