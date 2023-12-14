Marmara Üniversitesi'ndeki 'noel' ağacına ders gibi pankart!
Katil İsrail ile küffar işbirlikçilerinin haçlı-hilal mücadelesini başlatmak istediği, Gazze başta olmak Filistin topraklarında mazlumların bombardıman altında olduğu günlerde Marmara Üniversitesi'nde bir grup öğrenci "noel" ağacı süsledi.
Kampüs içindeki ağaca, dindar öğrenciler tarafından ders niteliğinde bir pankart asıldı.
Günlerdir "noel" ağaçlarını korumak için nöbet tutan gruba karşın dindar öğrenciler ağaca üzerinde, "Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz seninle yılbaşı ağacı süslerdik!" yazılı pankart astı.
Pankart sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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