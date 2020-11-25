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Aktüel Maradona'nın ölümünün ardından taziye mesajları
Aktüel

Maradona'nın ölümünün ardından taziye mesajları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:00:23 -
Maradona'nın ölümünün ardından taziye mesajları

BUENOS AİRES (AA) - Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından futbol ve siyaset çevreleri taziye mesajları yayımlıyor.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sosyal medya hesabından Maradona'nın dünya kupasını kaldırdığı fotoğrafını paylaşarak, "Ne kadar üzücü bir haber. Ben bugün sevgili arkadaşımı kaybettim ve dünya bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var, Tanrı onun ailesine güç versin. Umarım bir gün cennette beraber top oynarız." ifadesine yer verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fernandez'in, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de Twitter mesajında, "Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek." ifadesini kullandı.


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