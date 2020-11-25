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Gündem Maradona'nın ölüm sebebi nedir?
Gündem

Maradona'nın ölüm sebebi nedir?

Son dakika haberi... Futbol efsanesi Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Haberin ardından meşhur fultbolcu Maradona'nın ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Maradona'nın ölüm sebebi nedir? Diego Armando Maradona neden hayatını kaybetti?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:17:00 -
Maradona'nın ölüm sebebi nedir?

Arjantin medyası, kalp krizi geçiren efsane Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk olarak Arjantin medyasından Clarin'in verdiği haber, Marca, The Sun ve Ole gibi medya organları tarafından da doğrulandı. Arjantin hükumeti vefatın ardından 3 günlük yas ilân etti.

Maradona'nın ölüm sebebi nedir?

Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Son olarak 1 ay önce beyninden pıhtı alınan futbol efsanesi ciddi bir ameliyat geçirmesine rağmen sağlıklı şekilde evine taburcu olmayı başarmıştı. Futbolunun son döneminde alkol ve uyuşturucu ile sorunlar yaşayan ancak Küba lideri Fidel Kastro tarafından Küba'da tedavi ettirilen Maradona'nın o dönem ölmek üzere olduğu ancak Kastro tarafından kurtarıldığı belirtilmişti. Arjantin Milli Takımı'nın yanısıra Napoli ve Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti. Özellikle Arjantin'de çocukların adının Diego koyulmasında çok büyük bir rol oynayan Maradona, tüm Güney Amerika ülkeleri halkları tarafından da ciddi şekilde seviliyor ve takdir ediliyordu.

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