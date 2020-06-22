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Dünya

Maradona'dan büyük edepsizlik: Pantolonunu indirdi!

Arjantinli teknik direktör Diego Armanda Maradona, bir kadınla dans ettiği esnada pantolonunu indirip kalçasını gösterdi. Sosyal medyadaki paylaşım binlerce kişi tarafından tepki aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 23:37:00 -
Maradona'dan büyük edepsizlik: Pantolonunu indirdi!

Futbolculuk döneminde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Arjantinli eski futbolcu Diego Armanda Maradona, skandal bir harekete imza attı.

Şimdilerde Arjantin Süper Ligi ekiplerinden Estudiantes de La Plata'nın antrenlüğünü yapan Maradona, bir kadınla dans ettiği esnada kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirerek edepsizlikte bulundu.

Sosyal medyada yer alan bu paylaşım binlerce kişi tarafından tepki aldı.

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