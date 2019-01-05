Maradona hastaneye kaldırıldı!

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Meksika ekibi Dorados de Sinaloa ile yeni sözleşme imzalayan Maradona, Meksika'ya dönmeden önce Arjantin'de rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Bu sırada mide kanaması geçirdiği anlaşılan Arjantinli efsane hemen daha büyük bir hastaneye kaldırıldı.

Maradona'ya endeskopi yapılacağı belirtildi.