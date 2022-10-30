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Siyaset MAO'cu Doğu Perinçek'e konuştu! Ethem Sancak'tan Erdoğan-Che Guevara karşılaştırması
Siyaset

MAO'cu Doğu Perinçek'e konuştu! Ethem Sancak'tan Erdoğan-Che Guevara karşılaştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yollarını ayırdıktan sonra özel anılarını anlatmayı sürdüren Ethem Sancak, Erdoğan'ın kendisine, "Che Guevara nasıl nasıl bir adam?" diye sorduğunu iddia etti. Sancak bu soruya, "Tek fark o namaz kılmıyordu, siz kılıyorsunuz." ifadeleri ile cevap verdiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 21:39:00 - 2022-10-30 21:43:00
MAO'cu Doğu Perinçek'e konuştu! Ethem Sancak'tan Erdoğan-Che Guevara karşılaştırması

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak, Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte hazırladığı Nuh'un Gemisi programında konuştu.

Sancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.

"İlk çıkışı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine "Che Guevara nasıl nasıl bir adam?" diye sorduğunu iddia eden Sancak, şu cevabı verdiğini öne sürdü:

Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz. O sözden sonra "dünya beşten büyüktür" lafını söylemişti. İlk çıkışı.

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