MAO'cu Doğu Perinçek'e konuştu! Ethem Sancak'tan Erdoğan-Che Guevara karşılaştırması

Yeniakit.com.tr

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak, Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikte hazırladığı Nuh'un Gemisi programında konuştu.

Sancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.

"İlk çıkışı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine "Che Guevara nasıl nasıl bir adam?" diye sorduğunu iddia eden Sancak, şu cevabı verdiğini öne sürdü:

Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz. O sözden sonra "dünya beşten büyüktür" lafını söylemişti. İlk çıkışı.