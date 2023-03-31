Manyetit (Mıknatıs taşı) özellikleri ve faydaları! Duyanlar şaşkın: Amerikalılar zihin okumada kullanıyor!

Manyetit taşı (Magnetit ya da Mıknatıs taşı olarak ta bilinir) demir ağırlıklı bir mineraldir. Magmatik kayalarda oluşur ve genellikle sülfit yataklarında bulunur. Siyah, demir siyahı, kahverengimsi siyah, koyu gri gibi renklerde bulunur ve metalin bir görünümü vardır. Görünüş olarak hematit taşı benzeridir. Adını manyetik özelliğinden ve mıknatıs çekim gücünden alır. Mineraller arasında doğal halinde iken en fazla etkiyi gösteren ve her türlü demir metalini kendine doğru çeken bir taştır.

Manyetit Nedir?

Manyetit aslında bir demir mineralidir. Formülü ise Fe3 O4 şeklindedir. Bir diğer ismi ise ferro ferrik oksittir. Manyetit, kaya minerali olarak da bilinir.

Çok şaşıracaksınız!

Mıknatıs taşı (manyetit), Amerika Birleşik Devletleri’nde bilimsel olarak zihin okuma, çalışma ve tekniklerinde kullanılmaktadır. İlk pusulalar mıknatıs taşı kullanarak üretilmiştir. Çeşitli kaynaklarda mıknatıs taşının Osmanlı döneminde kullanıldığı yazılmaktadır.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manyetit taşının takılarda kullanılması kimi zaman faydalı kimi zamansa zararlıdır. Bu durum kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bu sebeple bu taş kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Artı ve eksi kutupları olduğu için mıknatıs taşının çekim gücünü tetiklemektedir. Beyin ve sinir sistemine etki edeceğinden epilepsi, kalp krizi gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Mıknatıs taşının (Manyetit) faydaları

*Günlük 10-20 dk. elde tutulması yeterlidir.

*Kolye yada başa yakın bir bölgede kullanılmamalıdır.

*Vücuttaki enerjiyi dengeler

*Psikolojik sorunları gidermede erkilidir.(Depresyon, sıkıntı, korku gibi)

*Kişinin enerjisini yükseltir.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Kan dolaşımını düzenler ve güçlendirir.

*İç salgı bezlerinin işleyişini düzenler.

*Ağrıları hafifletir.

Manyetit Özellikleri Nelerdir?

Künye:

Sertlik 5,5 – 6,5

Özgül Ağırlık 5,2

Kimyasal Formül ve Grubu Fe3 O4 ve Oksitler

Renk Siyah, demir siyahı, kahverengimsi siyah

Çıkarıldığı Yerler Brezilya, USA, Manisa (Magnesia antik kenti)

Manyetit sözcüğü daha çok kimya alanında kullanılmaktadır. Bir taş ismi olan manyetit, kimya alanında incelenir.

Manyetitin kendine has birden fazla özelliği bulunur.

-Formülü Fe3 04

-Ferrimanyetiktir

-Ana demir cevherlerinden biridir

-Demir oksitlerinden biridir

-Doğal halinde bütün demir metallerini çekim gücüne sahiptir

-Birçok hammaddenin saflaşmasını sağlar

-İçinde birbirinden çok farklı mineraller bulunur

-İnsan vücudunda farklı şifalar göstermektedir

-Sertlik 5,5 ila 6,5 arasındadır

Manyetit (Mıknatıs Taşı) Nerelerde Bulunur?

Manyetit yani mıknatıs taşı kolay bulunan bir mineral değildir. Özel bir taş olmasından dolayı farklı kullanım alanlarına sahiptir. Manyetit yani mıknatıs taşı sülfit yataklarında bulunur. Ayrıca magmatik kayalardan da oluşan bir taş daha çok mineral türüdür.