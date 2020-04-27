Manyas’ta sulama sezonu açıldı

Balıkesir’de Manyas Barajından su kanallarına su verilmeye başlandı. Barajdan verilecek su ile 123 bin dekar alan sulanabilecek.

Manyas’ın güneyinde bulunan barajdan su kanallarına su verilmeye başlanıldı. Önce sol sahil kanallarının sulamaya açıldığı, kısa süre sonra da sağ sahilde ki kanallara su verilmeye başlanılacağı belirtildi. DSİ yetkilileri sağ sahilde 123 bin dekar tarım arazisinin sulamadan yararlanacağı, Bandırma’nın kırsal Aksakal, Doğa ve Ergili Mahallelerine de Manyas Barajından pompaj usulü ile 34 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirttiler. Sol sahilde ise 27 bin 200 dekar tarım arazisinin sulamadan yararlanacağı açıklandı. Toplamda Manyas Barajından bu sezon 15 bin hektar tarım arazisinin sulanması bekleniyor. Bilindiği üzere çeltik ekimlerinin yaklaştığı ve çeltiğin ana maddesinin su olduğu belirtilerek, yeni sulama sezonunun çiftçilere hayırlı olması dilendi.