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Tarım Manyas'ta ayçiçeği hasadı tüm hızıyla sürüyor! Ön alım fiyatı kilogram başına 37 lira olarak açıklandı!
Tarım

Manyas'ta ayçiçeği hasadı tüm hızıyla sürüyor! Ön alım fiyatı kilogram başına 37 lira olarak açıklandı!

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Manyas'ta ayçiçeği hasadı tüm hızıyla sürüyor! Ön alım fiyatı kilogram başına 37 lira olarak açıklandı!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı aralıksız devam ediyor. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından şu ana kadar bin 600 ton ürün alımı gerçekleştirilirken, üreticilerin yüzünü güldüren ön alım fiyatı kilogram başına 37 TL olarak duyuruldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde başlayan ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ederken, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından bugüne kadar bin 600 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi merkez ve kırsal Akçaova Mahallesi'nde üreticilerin ektiği ayçiçeklerinin hasat mesaisi sürüyor. Hasat edilen ürünler, Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi alım merkezlerine getirilerek teslim ediliyor.

Alım süreci ve fiyatlandırma hakkında açıklamalarda bulunan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, şu ana kadar yaklaşık bin 600 ton civarında ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kalpakçı, fiyat belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu ayçiçeği kilogram fiyatı yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği baz alınarak ön alım fiyatı olarak 37 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki rekolte beklentisine de değinen Başkan Kalpakçı, Manyas'ta bulunan 285 kooperatif üyesinin 2 bin 700 ton ürün teslim taahhüdü verdiğini, ilçe genelinde ise toplam 3 bin 500 ton ayçiçeği üretiminin beklendiğini sözlerine ekledi.

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