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Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Galatasaray'da yepyeni bir sorun daha ortaya çıkmak üzere...

#1
Foto - Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı var... Çünkü görünen o ki Bitshiabu'dan çok da bir şey olmayacak... Ancak Ocak ayında stoper bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar karşılarında bir zamanlar kurtulmak için adaklar adadıkları Carlos Cuesta'yı görürlerse bu, Dursun Özbek yönetimi için hiç de hayırlı olmaz.

#2
Foto - Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Bu sezon Galatasaray hiçbir şeyden çekmedi yabancı kuralından çekmediği kadar... Okan Buruk her seferinde Türkiye'deki yabancı kuralını eleştirdi. En çok da +4 kuralına tepki gösterdi.

#3
Foto - Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Ancak Galatasaray'ı bu kez de Brezilya'da 2027 Ocak ayından itibaren devreye girecek yabancı kuralı vuracak... Sarı-kırmızılıların Aralık ayında 5,75 milyon Euro'yu kasasına koyup kurtulacağını düşündüğü Carlos Cuesta'da da yabancı kuralı işleri Arap saçına çevirdi.

#4
Foto - Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Brezilya Serie A ve Serie B kulüpleri arasında Pazartesi günü yapılan toplantıda, yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak azaltarak 2030 yılına kadar maç başına en fazla 5 oyuncuya düşürme kararı alındı. Vasco da Gama da ilk 11'in düzenli stoperi konumundaki Cuesta’nın kalıcı transferini askıya aldı ve aynı bölgeye Gabriel Pereira takviyesini gerçekleştirdi.

#5
Foto - Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Vasco da Gama'nın opsiyonu kullanmaması halinde Carlos Cuesta, Aralık ayında kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek. Fotospor'a göre; Bu da Dursun Özbek yönetimine hiç de akıllarda olmayan yeni bir sorun daha getirecek.

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