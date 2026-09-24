Olamaz böyle bir şey yahu?!? Carlos Cuesta kabusu geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı var... Çünkü görünen o ki Bitshiabu'dan çok da bir şey olmayacak... Ancak Ocak ayında stoper bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar karşılarında bir zamanlar kurtulmak için adaklar adadıkları Carlos Cuesta'yı görürlerse bu, Dursun Özbek yönetimi için hiç de hayırlı olmaz.