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Ekonomi Manyas Belediyesi taşınmaz kira ve satış ihalesine çıktı
Ekonomi

Manyas Belediyesi taşınmaz kira ve satış ihalesine çıktı

Mülkiyetleri Manyas Belediyesi ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 13:49:00 -
Manyas Belediyesi taşınmaz kira ve satış ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler 26.11.2021 Cuma günü saat 10:30’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir. Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.

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