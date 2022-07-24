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Spor Manuel Fernandes Sepahan'a transfer oldu
Spor

Manuel Fernandes Sepahan'a transfer oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor'da forma giyen Manuel Fernandes, İran Ligi takımlarından Sepahan'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 01:17:00 -
Manuel Fernandes Sepahan'a transfer oldu

Bonservisi elinde olan ve son olarak Yunanistan ekibi Apollon Smyrnis forması giyen Manuel Fernandes'in yeni adresi belli oldu.

Portekizli futbolcu, İran'ın Sepahan takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İsfahan temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan, bir dönem Antalyaspor'da da görev alan Jose Morais'in, vatandaşı Fernandes ile iyi ilişkilerinin bu transferde önemli rol oynadığı belirtildi.

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