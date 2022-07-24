Manuel Fernandes Sepahan'a transfer oldu
Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor'da forma giyen Manuel Fernandes, İran Ligi takımlarından Sepahan'a transfer oldu.
Bonservisi elinde olan ve son olarak Yunanistan ekibi Apollon Smyrnis forması giyen Manuel Fernandes'in yeni adresi belli oldu.
Portekizli futbolcu, İran'ın Sepahan takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İsfahan temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan, bir dönem Antalyaspor'da da görev alan Jose Morais'in, vatandaşı Fernandes ile iyi ilişkilerinin bu transferde önemli rol oynadığı belirtildi.