Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?

MALZEMELER:

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

500 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Domatesleri küp küp doğrayın. Aynı şekilde biberleri ay şeklinde doğrayın.

Tavukları ve mantarları da doğradıktan sonra tüm malzemeleri tavanın içine atın ve kavurmaya başlayın.

Malzemeler tamamen kavrulduktan sonra içine baharatları ekleyin.

Son olarak servis tabağına alarak servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.