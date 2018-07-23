THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?

Mantar sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak hem kolay hem de lezzetli mantar soteyi denemek isterseniz sizde evinizde bu tarifi yapabilirsiniz.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?

MALZEMELER:

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

500 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Domatesleri küp küp doğrayın. Aynı şekilde biberleri ay şeklinde doğrayın.

Tavukları ve mantarları da doğradıktan sonra tüm malzemeleri tavanın içine atın ve kavurmaya başlayın.

Malzemeler tamamen kavrulduktan sonra içine baharatları ekleyin.

Son olarak servis tabağına alarak servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. mutfak
  7. yemek tarifi
  8. mantarlı tavuk sote

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!
    1. Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi..
    2. İşte dünyanın peşinden koştuğu..
    3. AK Parti'den yeni bedelli askerlik..
    4. Ekmek hamuru nasıl mayalanır?
    5. Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM..
    7. Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
    8. Emrah Serbes'e verilen hapis cezası..
    9. Bebeklerde bıngıldak kapanması neden..
    10. Bedelli askerlik teklifinde ilk madde..
    11. İran'dan çok sert PKK tepkisi:..
    12. DP'den Meral Akşener açıklaması
    13. Bardakta kek nasıl yapılır?
    14. ABD-İran arasındaki kriz sıcak savaşı..
    15. Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?
    16. Fırında sebzeli balık tarifi
    17. Baharatlı patlamış mısır nasıl yapılır?
    18. Fransa'yı karıştırmıştı... Macron..
    19. İç pilavlı börek nasıl yapılır?
    20. Gözlerinize çay poşeti koyarsanız.....
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm