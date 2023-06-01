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Yerel Mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yerel

Mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-01 13:25:00 -
Mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta, ormanda topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Uşak'ta, ormanda topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Yeşildere köyünde ikamet eden Hatice Keser, ormandan topladığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

71 yaşındaki Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (İLKHA)
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