Mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Uşak'ta, ormanda topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Uşak'ta, ormanda topladığı mantarları yedikten sonra zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Yeşildere köyünde ikamet eden Hatice Keser, ormandan topladığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
71 yaşındaki Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (İLKHA)
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