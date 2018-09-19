Mantardan kutu nasıl yapılır?

Son zamanlarda ev dekorasyonunda çok sık kullanılan mantar, hemen hemen pek çok eşyanın yapımında kullanılmaya başlandı. Sizde evde hem boş zamanlarınızı değerlendirmek hem de odanızın dekoruna uygun bir kutu yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz.

MALZEMELER:

6 adet mantar tablet

Güçlü bir tutkal

Maket bıçağı

İstediğiniz renklerde boya

YAPILIŞI:

Mantar tabletlerin kenarlara gelecek olan dört tanesini dikdörtgen olacak şekilde kesin. Kalan iki tanesinide daha kısa ve dikdörtgen şeklinde kesmeye özen gösterin.

Üste gelecek olan mantar tableti içinden peçete çıkacak şekilde kesin.

Tabletleri tutkal ile birbirine yapıştırın. İsterseniz yapıştırma işlemine geçmeden önce tabletleri boyayabilirsiniz.