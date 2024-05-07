  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mantar toplarken tarihi eser buldu
Yerel

Mantar toplarken tarihi eser buldu

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:53:00 -
Mantar toplarken tarihi eser buldu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana çıkan bir genç, tarihi bir mızrak ucu buldu.

Nurhak ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Recep Kurt, mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıkların olduğu bölgede bir mızrak ucu buldu. Kurt, bulduğu mızrak ucunu muhafaza altına aldığını ve en yakın müzeye ulaştıracağını belirtti.

Kayalık alanda bir cisim tespit ettiğini anlatan Kurt, "Kayalık alanında gördüğüm cismi merak ettim ve cismin paslanmış halde olduğunu ve yaban hayvanlarını avlamak için kullanılan bir mızrak olduğunu anladık. Arazide bulduğumuz mızrak ucunu muhafaza altına aldık ve tarihi eseri yakın müzeye ulaştıracağım" ifadelerini kullandı.

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Yerel

Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yok böyle olay! Tarihi eserleri bakın nasıl kullanmışlar
Yok böyle olay! Tarihi eserleri bakın nasıl kullanmışlar

Kültür - Sanat

Yok böyle olay! Tarihi eserleri bakın nasıl kullanmışlar

Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı
Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı

Yerel

Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı

Müze gibi! Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Müze gibi! Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi

Yerel

Müze gibi! Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23