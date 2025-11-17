  • İSTANBUL
Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor
Yerel

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazide İsmail Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

