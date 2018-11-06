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Mantar faciası! Baba öldü, oğlu komada

Bursa Büyükorhan'da ormandan topladıkları mantardan zehirlenen baba yaşamını yitirirken, oğlu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

06 Kasım 2018 Salı 11:19
Mantar faciası! Baba öldü, oğlu komada

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Sarnıç Köyünde ormana mantar toplamaya giden baba oğul yedikleri mantardan zehirlendi. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlunun ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Köyü ormanında meydana geldi. 76 yaşındaki Ali Oğur ile oğlu 53 yaşındaki Mehmet Oğur ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra yedikleri mantardan zehirlenen baba oğul fenalaştı.

Ali Oğur ve Mehmet Oğur 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükorhan Devlet Hastanesine oradan ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Ali Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Oğur’un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:19
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