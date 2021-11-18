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Kadın - Aile Mantar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar çorbası tarifi
Kadın - Aile

Mantar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar çorbası tarifi

Dünyanın birçok yerinde farklı çeşitleriyle üretilen mantar, D vitamini bakımından çok zengindir

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:28:00 - 2021-11-18 09:29:03
Mantar çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar çorbası tarifi

Yemeklerin içerisinde tüketilen mantar, özellikle kış aylarında krema ile harmanlanarak çorba yapımında kullanılır. 

Mantar Çorbası tarifi için malzemeler

8-9 adet kültür mantarı

1 adet küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

1 litre sıcak su

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

tuz

Üzeri için:

Tereyağı

Kırmızı biber

Yapılışı 

Mantarları yıkayıp çok minik doğrayalım. Soğanı çok ince doğrayıp sıvıyağda çevirelim. Mantarları da ekleyelim ve az sulanana kadar kavuralım. Unu ekleyelim, bir iki daha çevirelim. Karabiberi ekleyelim ve sıcak suyu ekleyip kaynadıktan sonra oda sıcaklığındaki sütü ekleyip kaynara çıkana kadar karıştıralım. Çorba kaynamaya başladıktan sonra 10 dk pişirelim ve altını kapatıp tuzunu atalım. Afiyet olsun.

 

 

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