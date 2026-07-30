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Yaşam 11 yaban keçisi için ihale açıldı! Bir kotanın bedeli 750 bin lira
Yaşam

11 yaban keçisi için ihale açıldı! Bir kotanın bedeli 750 bin lira

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11 yaban keçisi için ihale açıldı! Bir kotanın bedeli 750 bin lira

Muğla’da 2026-2027 av turizmi kapsamında Köyceğiz bölgesindeki 11 yaban keçisi kotasının acentelere verilmesi için ihaleye çıkıldı.

Muğla’da av turizmi kapsamında 11 yaban keçisinin avlattırılması için ihale düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Muğla DKMP Müdürlüğü, 2026-2027 av turizmi kapsamında 8 parti halinde 11 yaban keçisi acente kotasının avlattırılması işi için ihale ilanına çıktı.

 

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Köyceğiz sınırları içindeki 31 bin 373 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan avlanma kotaları için muhammen bedeller belirlendi.

Bireysel yaban keçisi kotası başına muhammen bedelin KDV hariç 750 bin lira olarak hesaplandığı ihalede; ilk 3 parti 2'şer adet (1 milyon 500 bin lira muhammen bedel ve 45 bin lira geçici teminat), kalan 5 parti ise 1'er adet (750 bin lira muhammen bedel ve 22 bin 500 lira geçici teminat) yaban keçisi kotasından oluşuyor.

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 29 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü düzenlenecek.

Saat 09.00'da başlayarak 17.00'ye kadar saat başı partiler halinde yapılacak ihale oturumları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün Manisa'nın Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3808. Sokak No: 2 adresindeki ihale salonunda yürütülecek.

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