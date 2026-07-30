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Yaşam Ağrı Dağı’nda yazın ortasında şaşırtan görüntü! Çamurlu şelale oluştu
Yaşam

Ağrı Dağı’nda yazın ortasında şaşırtan görüntü! Çamurlu şelale oluştu

Yeniakit Publisher
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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Ağrı Dağı’nın yüksek kesimlerindeki kar ve buzlar eridi. Yamaçlardan aşağı akan sular, önüne kattığı taş ve toprakla çamurlu bir şelaleye dönüştü...

Ağrı Dağı’nın yüksek kesimlerinde eriyen kar ve buzlar, yamaçlardan çamurlu şelale gibi akmaya başladı.

 

Türkiye’nin en yüksek dağı olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kar ve buzlar erimeye başladı. Karların erimesi sonucu oluşan sular, dağın sarp yamaçlarından aşağı doğru akarken önüne kattığı toprak, taş ve kaya parçalarıyla çamurlu akıntılara dönüştü. Akan çamurlu su dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

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