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Spor
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Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Wanda Nara’dan olay oluşturacak Mauro Icardi açıklaması geldi! Milano’daki evinde soygun dehşetini yaşayan Nara, canlı yayında Icardi’nin Türkiye’ye yerleşme kararının perde arkasını ve hukuki süreçleri anlattı. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen ancak olumsuz yanıt alan Arjantinli yıldız için Amedspor ve Çorum FK’nın devreye girdiği iddiasını köpürtecek açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Wanda Nara, Mauro Icardi’nin geleceğine ve özel hayatına dair Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. América TV’deki DDM programına katılan Nara, Milano’daki evinde yaşanan hırsızlık şokunun detaylarını paylaştı.

#2
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Icardi ile süren tazminat davası ve hukuk mücadelesine de değinen Wanda Nara, golcü futbolcunun mahkemeye sunduğu dosyadaki detayları sert bir dille eleştirdi. Dosyada Icardi'nin 2026 ve 2027 yıllarında Türkiye'de sözleşmeli olarak çalışacağına dair belgeleri mahkeme dosyasına eklediği belirtildi.

#3
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Arjantinli oyuncunun "Türkiye'de oynamasa bile orada yaşamak istediğini" belirterek adalet sistemini kandırmaya çalıştığını öne süren Nara, "Rosario doğumlu birinin hiçbir kulübü olmadan hayatının geri kalanını Türkiye'de geçireceğini söylemesi kabul edilemez" dedi. 12 yıldır birlikte olduğu Icardi’nin sevmediği bir ülkede yaşamayı aklından bile geçirmeyeceğini savunan Nara, oyuncunun uluslararası iade sürecinden kaçınmak istediğini iddia etti.

#4
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Bu hukuki krizin gölgesinde transfer cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Icardi’nin menajeri Elio Pino’nun, daha önce Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.

#5
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

Son günlerde menajerler aracılığıyla hem Fenerbahçe’ye hem de Beşiktaş’a önerilen tecrübeli forvet, her iki kulüpten de ret yanıtı aldı.

#6
Foto - Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak

İstanbul devlerinden beklediği karşılığı bulamayan Icardi için sürpriz talipler devrede. Yıldız futbolcuya Amedspor’un ciddi bir ilgisi bulunurken, Çorum FK cephesinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Arjantin’deki hukuki süreçler ve kulüplerin tutumu, golcü oyuncunun geleceğini şekillendirecek.

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