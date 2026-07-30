Tamı tamına 3 takım birden: Arjantinliler bıraktı, o başladı: Wanda Nara'ya göre Icardi Türkiye'de kalacak
Wanda Nara’dan olay oluşturacak Mauro Icardi açıklaması geldi! Milano’daki evinde soygun dehşetini yaşayan Nara, canlı yayında Icardi’nin Türkiye’ye yerleşme kararının perde arkasını ve hukuki süreçleri anlattı. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen ancak olumsuz yanıt alan Arjantinli yıldız için Amedspor ve Çorum FK’nın devreye girdiği iddiasını köpürtecek açıklamalarda bulundu.