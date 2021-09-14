Mansur’un ödülü kof çıktı!
Kendi okurunu uyutmayı çok seven sol medya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, yolsuzlukla mücadele kapsamında, “Dünya yılın başkent belediye başkanı ödülü” verildiğini iddia etmişti. Söz konusu ödülün 40’a yakın belediye başkanına verildiği ve pandemide esnafa yapılan yardım nedeniyle ödüllendirildikleri ortaya çıktı.
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Gördüğü her habere sorgusuz sualsiz inanan kitlelerini kaybetmemek için her fırsatı değerlendiren sol medya, yalan haberlerle kendi mahallelerini gazlamaya devam ediyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verilen bir ödül üzerinden ortalığı ayağa kaldıran solcuların mumu yatsıya kadar yandı. Dünya genelinde sayılı başkana ödül verildiği ve Yavaş’ın birinci seçildiği algısı çöktü.
“Mansur Yavaş birinci seçildi” yalanı
Sol medyada çıkan haberlere göre Mansur Yavaş, 18 belediye başkanı arasından birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Ödülün yolsuzlukla mücadele kapsamında verildiği ileri sürüldü. Mansur Yavaş da, “Bu zafer 6 milyon Ankaralının” diyerek yalana ortak oldu.
32 belediye başkanına ödül verildi
Gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı. City Mayors Foundation tarafından verilen ödül, sadece Mansur Yavaş’a değil, 32 belediye başkanına verildi. Söz konusu ödülün yolsuzlukla mücadele kapsamında değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında esnafa verilen yardımlar kapsamında dağıtıldığı belirlendi.
Kuruluşun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ödül alan tüm belediye başkanları sıralandı. İşte Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 32 belediye başkanı: