Mansur’un ödülü kof çıktı!

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Gördüğü her habere sorgusuz sualsiz inanan kitlelerini kaybetmemek için her fırsatı değerlendiren sol medya, yalan haberlerle kendi mahallelerini gazlamaya devam ediyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verilen bir ödül üzerinden ortalığı ayağa kaldıran solcuların mumu yatsıya kadar yandı. Dünya genelinde sayılı başkana ödül verildiği ve Yavaş’ın birinci seçildiği algısı çöktü.

“Mansur Yavaş birinci seçildi” yalanı

Sol medyada çıkan haberlere göre Mansur Yavaş, 18 belediye başkanı arasından birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Ödülün yolsuzlukla mücadele kapsamında verildiği ileri sürüldü. Mansur Yavaş da, “Bu zafer 6 milyon Ankaralının” diyerek yalana ortak oldu.

32 belediye başkanına ödül verildi

Gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı. City Mayors Foundation tarafından verilen ödül, sadece Mansur Yavaş’a değil, 32 belediye başkanına verildi. Söz konusu ödülün yolsuzlukla mücadele kapsamında değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında esnafa verilen yardımlar kapsamında dağıtıldığı belirlendi.

Kuruluşun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ödül alan tüm belediye başkanları sıralandı. İşte Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 32 belediye başkanı: